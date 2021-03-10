Глава армянского Генштаба пообещал продолжить службу

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян назвал указ премьер-министра страны Никола Пашиняна о своем увольнении антиконституционным. Об этом он написал на странице начальника отдела информации Генштаба Самвела Асатряна в Facebook.

По словам военного, противоречащим Конституции также является сам процесс его увольнения. Генерал подчеркнул, что не признает его правомерность, а потому будет обращаться в суд и требовать восстановления в должности. «Еще раз подтверждаю, что разрешение нынешнего кризиса можно обеспечить исключительно путем отставки премьер-министра и внеочередных парламентских выборов», — подчеркнул Гаспарян.

Он также пообещал продолжить службу в армии, но уже «в другом статусе» и призвал всех военных в Армении следовать его примеру. «Уважаемые генералы, офицеры и солдаты, уникальная миссия армии — обеспечить безопасность родины, поэтому я призываю вас продолжать службу», — добавил глава Генштаба.

Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как вооруженные силы потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны. Позже к ним присоединились офицеры полиции. На этом фоне Пашинян издал указ об отстранении от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, однако президент страны Армен Саркисян дважды отказался подписать соответствующий акт премьер-министра.

10 марта Пашинян заявил, что Гаспарян считается уволенным, несмотря на отказ президента утвердить решение. Он подчеркнул, что согласно законодательству республики, указ об увольнении вступает в силу, если в течение 14 дней не был оспорен в КС.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.