Названы возможные сроки отставки Пашиняна

Армянская газета «Паст» со ссылкой на источники назвала возможные сроки отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом 16 марта сообщает «Sputnik Армения».

Пашинян принял решение подать в отставку до 23 марта. По некоторым сведениям, это произойдет 16 или 17 марта, если не случится ничего экстраординарного. В таком случае внеочередные выборы пройдут в Армении в мае.

В последние два дня Пашинян и представители партии «Гражданский договор» проводят встречи с губернаторами и руководителями столичных муниципалитетов, чтобы понять рейтинг власти и премьера на местах, рассказали источники.

Массовые митинги с требованием отставки Пашиняна проходят в Армении с середины ноября. Они начались из-за того, что премьер вместе с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По условиям документа, армяне уступили Баку часть территорий.

Сам Пашинян утверждает, что чист перед народом. В конце февраля его отставки потребовал Генеральный штаб Армении.