Бывший президент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку и уехать из страны

Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку и уехать из страны. Его заявление опубликовано на ресурсе ilur.am.

«Единственный выход, исходящий из интересов государства, народа и лично премьер-министра, на мой взгляд, — это его немедленная и добровольная отставка», — заявил Тер-Петросян. При этом он подчеркнул, что парламент страны должен предоставить Пашиняну гарантии неприкосновенности, чтобы он нашел убежище за рубежом.

Обязанности премьер-министра в этом случае должен взять на себя беспартийный вице-премьер. По его словам, своей нейтральной позицией он может обеспечить справедливые выборы.

Политический кризис в Армении, начавшийся после проигранной войны в Нагорном Карабахе, обострился 25 февраля. Генеральный штаб опубликовал требование отправить Пашиняна в отставку. В свою очередь, премьер-министр потребовал отставки начальника Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ и призвал конфликтующие стороны к диалогу.

Пашинян заявил, что намерен добиться своего. Совет безопасности Армении призвал Саркисяна уволить Гаспаряна.