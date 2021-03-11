Президент Армении вернул Пашиняну указ о назначении нового главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян отказался назначать новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна, чья кандидатура была предложена премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

В Администрации президента Армении отметили, что Саркисян вернул в правительство указ со своими возражениями.

10 марта глава Генштаба Оник Гаспарян назвал указ Пашиняна о своем увольнении антиконституционным. По словам военного, противоречащим Конституции также является сам процесс его увольнения. Генерал подчеркнул, что не признает его правомерность, а потому будет обращаться в суд и требовать восстановления в должности.

Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как военное руководство потребовало отставки Пашиняна и роспуска правительства. Позже к ним присоединились офицеры полиции. На этом фоне Пашинян издал указ об отстранении Гаспаряна от занимаемой должности, однако Саркисян дважды отказался подписать соответствующий документ.

10 марта Пашинян заявил, что Гаспарян считается уволенным, несмотря на отказ президента утвердить решение. Он подчеркнул, что согласно законодательству республики, указ об увольнении вступает в силу, если в течение 14 дней не был оспорен в Конституционном суде.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.