Полиция оцепила МИД Армении из-за акции противников Пашиняна

В Ереване полиция оцепила здание МИД Армении из-за анонсированной акции протеста объединенной оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Сторонники оппозиции ожидают, что в МИД приедет премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Мы встретим его перед зданием министерства иностранных дел, чтобы еще раз озвучить наше требование – "Армения без Никола"», — заявило в Facebook оппозиционное «Движение спасения родины».

Политический кризис в Армении, начавшийся после проигранной войны в Нагорном Карабахе, обострился 25 февраля. Генеральный штаб опубликовал требование отправить Пашиняна в отставку. В свою очередь, премьер-министр потребовал отставки начальника Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ и призвал конфликтующие стороны к диалогу.

Пашинян заявил, что намерен добиться своего. Совет безопасности Армении призвал Саркисяна уволить Гаспаряна.