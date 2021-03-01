Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил провести конституционную реформу для выхода из политического кризиса. Об этом он заявил на митинге своих сторонников. Его заявление публикует «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Глава государства предложил вернуть полупрезидентскую форму правления в Армении, которая была отменена в 2018 году до его прихода к власти. Соответствующий референдум можно провести в октябре. Пашинян призвал к сотрудничеству все ветви власти и «гражданское общество».

Кроме того, премьер вновь заявил о готовности провести досрочные парламентские выборы при условии, если оппозиция подпишет соответствующий меморандум.

Материалы по теме «Он не может принимать адекватные решения» В Армении армия пошла против Пашиняна из-за его слов об «Искандерах». У премьера не осталось союзников Бархатные полумеры Революция в Армении должна была изменить страну. Почему чуда не произошло?

В Ереване 1 марта проходят митинги сторонников и противников Пашиняна. Ранее премьер-министр уже попросил у собравшихся в его поддержку прощения за то, что его команда совершила «все возможные ошибки». Он обвинил бывшие власти Армении в попытке свергнуть его.

Политический кризис в Армении, начавшийся после проигранной армянами войны в Нагорном Карабахе, вспыхнул с новой силой 25 февраля. Генштаб Вооруженных сил потребовал отправить Никола Пашиняна в отставку, премьер потребовал отставки главы Генштаба Оника Гаспаряна. Однако президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ премьера и призвал конфликтующие стороны к диалогу.

С 2018 года Армения является парламентской республикой. Форму правления изменил экс-президент Серж Саргсян незадолго до того, как истекли его полномочия главы государства. На тот момент Саргсян находился у власти уже 10 лет и больше не смог бы возглавить страну. Весной 2018 года его избрали на пост премьер-министра, что спровоцировало массовые беспорядки, получившие название «бархатная революция». В результате к власти пришел лидер протеста Никол Пашинян.