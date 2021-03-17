Машину Porsche Пабло Эскобара 1974 года продадут за 160 миллионов рублей

Автомобиль Porsche, который ранее принадлежал наркобарону Пабло Эскобару, продадут на аукционе Atlantis Motor Group за несколько миллионов долларов. Соответствующая информация появилась на портале Archyde.

Речь идет о гоночной машине Porsche 911 RSR желтого цвета 1974 года выпуска. Отмечается, что специально для Между­народной гонки чемпионов (IROC) было произведено всего 15 автомобилей упомянутой модели.

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Согласно материалу, первоначальная стоимость лота составляет 2,2 миллиона долларов (160 миллионов рублей). Высокая цена суперкара объясняется исторической ценностью модели: владелец готов предоставить документы, подтверждающие ее подлинность.

Как сообщает издание, изначально Porsche принадлежал бразильскому гонщику Эмерсону Фиттипальди, а впоследствии его приобрел Эскобар, и спорткар перенаправили в Колумбию, где его модернизировали и установили обвес от Porsche 935. После смерти наркобарона машину передали США и вернули ей первоначальный вид.

В марте стало известно, что «Жигули» Бориса Немцова решили продать. Жительница Нижнего Новгорода Наталья Убайдова предлагает покупателям приобрести средство передвижения за три миллиона рублей. Автомобиль белого цвета был выпущен в 1991 году.