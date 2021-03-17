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Кремль ответил на новые обвинения разведки США в адрес России

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Обвинения разведки США о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2020 году бездоказательны. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на угрозу новых санкций, передает РИА Новости в среду, 17 марта.

«Россия не имеет никакого отношения к кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов», — сказал он.

Песков указал на безосновательность заявлений, которые содержатся в докладе разведки США. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что это используется как повод для очередных антироссийских санкций.

В докладе утверждается, что Москва якобы предпринимала попытки поддержать во время избирательной кампании переизбрание экс-президента Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. В документе анонсировано принятие новых санкций.

Между тем в МИД РФ назвали заявления разведки США о вмешательстве России в выборы информационным вбросом.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена.

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