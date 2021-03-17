Футболисты обратили судью в бегство

Судью обратили в бегство футболисты в матче четвертого дивизиона чемпионата Болгарии. Ролик опубликован в Facebook Николой Пеневым, бывшим оператором софийского ЦСКА.

В ходе встречи между «Торнадо Безден» и «Костинброда» рефери показал желтую карточку одному из игроков за агрессивное поведение. Это вызвало недовольство капитана «Торнадо», который подбежал к судье и даже попытался выбить у него карточку из рук.

Еще один футболист попытался применить силу к арбитру, что вынудило последнего ретироваться. Рефери добежал до края поля и просигнализировал окончание встречи.

«Наконец я снял прерванный матч», — отметил в описании к ролику Пенев.