Судья ударил футболиста в матче с участием клуба ПФЛ в Кисловодске

Ассистент главного арбитра товарищеского матча между махачкалинским «Легионом» и московским «Сахалинцем» ударил одного из футболистов столичной команды. Видео инцидента опубликовано в Twitter Soccer Footbal.

Помимо применения физической силы, судья по ходу игры был уличен в использовании мобильного телефона. Встреча прошла в Кисловодске в понедельник, 13 июля, и завершилась со счетом 1:1.

«Легион» в минувшем сезоне занял седьмое место в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Любительский клуб «Сахалинец» был основан летом этого года.

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