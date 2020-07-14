Российского футбольного судью проверили на детекторе лжи

Российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи. Об этом «Чемпионат.com» рассказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

По словам функционера, в отношении рефери было открыто внутреннее расследование, в рамках которого использовался полиграф. О результатах проверки РФС сообщит дополнительно. Также Хачатурянц подчеркнул, что у комитета нет подтвержденной информации, порочащей репутацию Лапочкина.

В воскресенье, 12 июля, в СМИ появилась информация о возможной причастности Лапочкина к игре на тотализаторе, за которую арбитру грозит пожизненная дисквалификация. Позже сообщалось, что судью подозревают в предвзятом судействе матча «Спартак» — «Локомотив».

Игра 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и железнодорожниками прошла 8 июля и завершилась со счетом 1:1. Лапочкин в ходе матча удалил со скамейки главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

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