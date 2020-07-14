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Российского футбольного судью проверили на детекторе лжи

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи. Об этом «Чемпионат.com» рассказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

По словам функционера, в отношении рефери было открыто внутреннее расследование, в рамках которого использовался полиграф. О результатах проверки РФС сообщит дополнительно. Также Хачатурянц подчеркнул, что у комитета нет подтвержденной информации, порочащей репутацию Лапочкина.

В воскресенье, 12 июля, в СМИ появилась информация о возможной причастности Лапочкина к игре на тотализаторе, за которую арбитру грозит пожизненная дисквалификация. Позже сообщалось, что судью подозревают в предвзятом судействе матча «Спартак»«Локомотив».

Игра 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и железнодорожниками прошла 8 июля и завершилась со счетом 1:1. Лапочкин в ходе матча удалил со скамейки главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

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