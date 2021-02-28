Футболист попал под суд из-за поддельного теста на COVID-19

Бразильский футболист «Сенглеа Атлетик» Карлос Родригес пытался покинуть территорию Мальты, используя поддельные результаты теста на COVID-19. Об этом сообщает The Malta Independent Online.

Родригес сдал мазок на коронавирус 23 февраля. Однако футболист не стал дожидаться результатов и решил подделать документ, чтобы покинуть страну.

Футболист предстал перед судом в субботу, 27 февраля. Его обвинили в предоставлении должностному лицу поддельных документов. Родригес выступает за клуб мальтийской Премьер-лиги. Игрок узнал о финансовых проблемах команды и решил, что «Сенглеа Атлетик» не сможет платить ему зарплату. Именно этим продиктовано решение спортсмена покинуть Мальту.

Бразилец признал себя виновным и был приговорен к году тюремного заключения. При этом решение суда отложено на четыре года.