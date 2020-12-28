В «Манчестер Сити» произошла вспышка коронавируса

Матч 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» отменен. Об этом сообщает BBC Sport.

Такое решение было принято из-за вспышки коронавируса в команде Хосепа Гвардиолы. Игра должна была состояться в понедельник, 28 декабря, в Ливерпуле и начаться в 23:00 по московскому времени. На какую дату будет перенесена встреча — не уточняется.

В пятницу, 25 декабря, стало известно, что коронавирусом заразились футболисты «Манчестер Сити» Габриэл Жезус и Кайл Уокер, а также два представителя персонала команды. Кто спустя три дня пополнил список заболевших, не сообщается.

«Эвертон» после 15 туров имеет в активе 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» провел на одну игру меньше, набрал 26 очков и находится на шестой позиции.