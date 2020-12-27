«Ливерпуль» упустил победу над новичком АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 27 декабря, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда красных Садио Мане точным ударом в концовке встречи ответил защитник гостей Семи Аджайи.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать 32 очка и остаться на первом месте. Новичок АПЛ «Вест Бромвич» имеет в активе восемь очков и располагается на 19-й позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 30 декабря на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Вест Бромвич» днем раньше на своем поле примет «Лидс».