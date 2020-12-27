«Манчестер Сити» победил в матче АПЛ и вышел на пятое место

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Илкай Гюндоган и Ферран Торрес.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 26 очков и выйти на пятое место в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» 18 очков, команда находится на 12-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 28 декабря на выезде сыграет с «Эвертоном». «Ньюкасл» двумя днями позже на своем поле примет «Ливерпуль».