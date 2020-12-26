«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Лестером» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 декабря, и завершилась со счетом 2:2. В составе победителей голами отметились Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш. У «лис» отличились Харви Барнс и Джейми Варди.

МЮ после 15 туров имеет в активе 27 очков и занимает третье место в чемпионате. У «Лестера» на одно очко больше, команда находится на второй позиции.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 29 декабря на своем поле примет «Вулверхэмптон». «Лестер» днем раньше на выезде сыграет с «Кристал Пэлас».