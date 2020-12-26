«Арсенал» победил «Челси» в лондонском дерби

«Арсенал» на своем поле разгромил «Челси» в лондонском дерби в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Ляказетт, Гранит Джака и Букайо Сака. У гостей отличился Тэмми Абрахам.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 17 очков и выйти на 14-е место в чемпионате. В активе «Челси» 25 очков, клуб находится на шестой позиции.

«Арсенал» в следующем туре 29 декабря на выезде сыграет с «Брайтоном». «Челси» днем раньше на своем поле сыграет с «Астон Виллой».