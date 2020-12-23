Okko Спорт и российский бренд выпустили одежду для фанатов АПЛ

Сервис спортивных трансляций Okko Спорт совместно с российским модным брендом «Волчок» разработали коллекцию одежды, навеянную английским футболом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 23 декабря.

Выпуск линейки приурочен к Boxing Day (периоду после католического Рождества с насыщенным графиком встреч для команд английской Премьер-лиги). В нее вошли джерси лилового цвета, выполненные в стиле формы 80-х, ярко-черничные регбийки, шапки, носки и пины.

Лукбук «Волчок» 1 /3

В лукбуке коллекции снялись комментаторы и журналисты Okko Спорт, а также поклонники футбола Владимир Стогниенко, Александр Елагин и Роман Гутцайт, Лионель Абба и Ирина Зелененко. На фотографиях они вместе смотрят матчи АПЛ на фоне постеров.

Одежда из коллаборации доступна в магазине «Волчок» на «Хлебозаводе» с 23 декабря. Также вещи можно выиграть, участвуя в конкурсах в соцсетях Okko Спорт.

Okko Спорт — сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. Okko Спорт является официальным вещателем Английской Премьер-лиги, MLS и отборочных матчей КОНКАКАФ к Чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.