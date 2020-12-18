Okko Спорт покажет финал Кубка Дэвиса-2021 и турниры ATP 250 в России

Okko Спорт эксклюзивно покажет финал Кубка Дэвиса 2021 года и турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 250 в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Зрителям Okko Спорт будут доступны прямые трансляции всех матчей финала Кубка Дэвиса-2021, а также их записи и собственные передачи компании. Кроме того, Оkko Cпорт покажет 15 турниров ATP 250, в том числе Открытые чемпионаты Австрии и Южной Франции. Первый турнир ATP 250 будет показан в январе. Контракты заключены сроком на один год.

Подписка Okko Теннис входит в премиальный пакет Okko Спорт, включающий в себя Okko Футбол с доступом к матчам Английской Премьер-лиги, MLS, Кубку Диего Марадоны и другим турнирам с возможностью просмотра матчей в разрешении 4K, а также к MMA-турнирам Bellator. Стоимость премиальной подписки Okko Спорт составляет 4990 рублей в год в ранней продаже. Далее цена увеличится до 6490 рублей в год или 649 рублей в месяц.

Пользователи также могут купить доступ к премиальной подписке Okko Спорт сроком на 3 месяца за 990 рублей в рамках специального новогоднего предложения. Отдельно стоимость подписки Okko Теннис составляет 99 рублей в месяц.

«Запуск Okko Теннис вместе с уже анонсированной ранее подпиской Оkko ММА и успешно действующей Okko Футбол завершает первый этап построения эксклюзивного спортивного предложения в Okko. Уверен, что все болельщики сборной России по теннису поддержат наших спортсменов. Первый матч для нашей команды будет поединком против сборной Испании во главе с Рафаэлем Надалем», — заявил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.