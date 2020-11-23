Okko Спорт и WSC Sports займутся автоматическим созданием хайлайтов

Okko Спорт и WSC Sports объявили о начале сотрудничества по автоматическому созданию хайлайтов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Okko Спорт будет использовать запатентованную технологию WSC Sports по автоматическому созданию коротких видеороликов с ключевыми моментами матчей в реальном времени. Технология впервые будет представлена на российском рынке. В рамках партнерства также будут разрабатывать решения, открывающие новые контентные возможности для OTT-сервисов.

Руководитель отдела развития бизнеса WSC Sports в Центральной и Восточной Европе, а также в России Итай Эпштейн заявил, что партнерство позволит болельщикам сразу получать ключевой спортивный контент. «Наша технология позволит быстрее, чем когда-либо, показывать основные моменты и другие видеоролики», — сказал он.

«Мы создали Okko Спорт, чтобы ценители футбола могли смотреть матчи любимых команд с комфортом и удовольствием. Наш высокотехнологичный сервис открыл для рынка новые возможности — мы предложили пользователям несколько звуковых дорожек, просмотр с нескольких устройств, а также разрешение 4K. Теперь мы делаем новый шаг вместе с WSC Sports», — добавил руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт Михаил Гершкович.

Okko Спорт — сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. Okko Спорт является официальным вещателем Английской Премьер-лиги, MLS и отборочных матчей КОНКАКАФ к Чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.

WSC Sports автоматически и в режиме реального времени создает персонализированные спортивные видео для разных платформ. Компания использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа прямых трансляций спортивных состязаний, идентификации каждого события, происходящего в матче.