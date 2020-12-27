«Эвертон» вырвал победу у худшей команды АПЛ и вышел на второе место

«Эвертон» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в концовке встречи забил полузащитник ирисок Гилфи тор Сигурдссон.

Победа позволила «Эвертону» набрать 29 очков и выйти на второе место в чемпионате. «Шеффилд» остается худшей командой АПЛ и с двумя очками находится на последнем, 20-м месте.

В следующем туре «Эвертон» 28 декабря дома сыграет с «Манчестер Сити». «Шеффилд» днем позже на выезде сыграет с «Бернли».