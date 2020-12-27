«Зенит» предложил футболисту клуба АПЛ контракт с зарплатой 10 миллионов евро

Петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Эвертона» Ришарлисона. Об этом сообщает Fichajes.net.

Сине-бело-голубые готовы заплатить клубу Английской премьер-лиги (АПЛ) 40 миллионов евро. Кроме того, россияне сделали футболисту предложение по личному контракту, с игроком хотят заключить пятилетнее соглашение с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

Источник отмечает, что «Зенит» хочет приобрести Ришарлисона для укрепления состава. Кроме того, 23-летнего бразильца связывают дружеские отношения с соотечественником Малкомом, выступающим за сине-бело-голубых .

В нынешнем сезона Ришарлисон провел 11 матчей в чемпионате страны, в которых зыбил два мяча и сделал две голевые передачи. В активе форварда также восемь голов в 23 матчах в составе сборной Бразилии.