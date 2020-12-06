Погба рассказал о последствиях коронавируса

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал о последствиях перенесенного коронавируса. Об этом сообщает Football365.

По словам футболиста, после выздоровления он очень быстро уставал на тренировках, у него также постоянно сбивалось дыхание. «Потребовалось много времени, чтобы вернуться в нормальную форму и восстановиться психологически», — добавил Погба.

Француз также отметил, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, но до сих пор не смог найти свой ритм. Коронавирусом Погба переболел в конце августа — начале сентября.

В субботу, 5 декабря, он забил первый мяч в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Француз поразил ворота дальним ударом во встрече 11-го тура чемпионата страны против «Вест Хэма» (3:1).