Два гола за три минуты принесли «Манчестер Юнайтед» победу в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 5 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Поль Погба, Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд, первые два мяча были забиты во втором тайме в течение трех минут. В составе хозяев отличился Томаш Соучек.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 19 очков и выйти на четвертое место в чемпионате. В активе «Вест Хэма» 17 очков, клуб находится на седьмой позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 12 декабря дома сыграет с «Манчестер Сити». «Вест Хэм» днем раньше на выезде встретится с «Лидсом».