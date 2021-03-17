В США сравнили вызовы России и Китая. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что страны представляют для Вашингтона схожие вызовы, его слова приводит РИА Новости.

«Во многих отношениях Россия представляет похожий набор вызовов, возможно, не такого же размера и масштаба, как Китай. Но мы считаем, что лучше всего давать им отпор, отстаивая общее дело с нашими союзниками и партнерами, обеспечивать, чтобы они отвечали за действия, противоречащие международным "дорожным правилам"», — сказал источник.

Госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретятся 18 марта с китайскими коллегами в Анкоридже, штат Аляска. Их собеседниками выступят глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И.

Ранее в НАТО сочли Россию, Китай, изменение климата и терроризм главными угрозами. Однако за день до этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что не видит прямой угрозы со стороны России и Китая — и за это стоит благодарить страны-члены альянса. «Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет», — подчеркнул он.