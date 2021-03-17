Детский сад в российском городе обнесли колючей проволокой

Детский сад №86 в Набережных Челнах, который одновременно является центром развития ребенка «Электроник», обнесли колючей проволокой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Россияне заметили, что по периметру сада поставили железный забор, который сверху «украсили» колючей проволокой. При этом в «Электронике» занимаются дети трех-шести лет.
Администрация учебного учреждения заявила, что это вынужденная мера безопасности — рядом с центром находится рынок. Для того чтобы оградить детей от посторонних, зачастую не самых дружелюбных, участок обнесли.
Ранее пьяный мужчина во Владивостоке на иномарке сбил ворота детского сада и прокатился по его территории. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД попытались задержать нарушителя на месте, однако тот скрылся. Позже его задержали, при этом он оказывал сопротивление сотрудникам полиции.