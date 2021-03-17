Детский сад в российском городе обнесли колючей проволокой

Детский сад №86 в Набережных Челнах, который одновременно является центром развития ребенка «Электроник», обнесли колючей проволокой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Россияне заметили, что по периметру сада поставили железный забор, который сверху «украсили» колючей проволокой. При этом в «Электронике» занимаются дети трех-шести лет.

Администрация учебного учреждения заявила, что это вынужденная мера безопасности — рядом с центром находится рынок. Для того чтобы оградить детей от посторонних, зачастую не самых дружелюбных, участок обнесли.

Ранее пьяный мужчина во Владивостоке на иномарке сбил ворота детского сада и прокатился по его территории. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД попытались задержать нарушителя на месте, однако тот скрылся. Позже его задержали, при этом он оказывал сопротивление сотрудникам полиции.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru