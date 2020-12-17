Здание полиции в российском городе обнесут колючей проволокой

Начальник УМВД Севастополя распорядился обнести здание полиции колючей проволокой. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на анонимных сотрудников ведомства.

Территорию управления планируют украсить «армированной колючей лентой "Егоза"». «В городе полицию не уважают и не боятся. Надо сделать, чтобы боялись», — так объяснил свое распоряжение начальник, пишет издание.

Центр хозяйственного обеспечения УМВД по российскому городу разместил соответствующую госзакупку с начальной ценой контакта в 71 тысячу рублей. Его представитель подтвердил изданию достоверность тендера, уточнив, что вечером 16 декабря прием заявок на участие в конкурсе завершился.

В пресс-службе УМВД удивились этим планам и заявили изданию, что впервые слышат про установку колючей проволоки: «У нас же здесь не зона».

Ранее жители Ярославля возмутились массовой «заборизацией» города. Последней каплей для россиян стал дорожный знак пешеходного перехода — его так обнесли оградой, что в результате получился загон. Местные жители порассуждали, что наверняка ее поставили ради профилактики ДТП и защиты знака от вандалов, но затем пришли к выводу, что это «очередная чиновничья глупость».