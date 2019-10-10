Профессор потратил в стрип-клубах гранты на десятки тысяч долларов

56-летний доктор Чика Нванкпа (Chika Nwankpa) из Дрексельского университета в Филадельфии (США) подозревается в растрате 190 тысяч долларов, которые он получил в качестве федеральных грантов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Нванкпа якобы незаконно присвоил 190 тысяч долларов (около 12,3 миллиона рублей), выделенные Военно-морским флотом, Департаментом энергетики и Национальным научным фондом, чтобы оплатить огромные счета в стрип-клубах и спортбарах Филадельфии.

В университете растрату заметили в ходе внутреннего аудита в 2017 году и уведомили об этом правительство. По данным обвинителей, профессор тратил деньги на товары и услуги в стрип-клубах и спортбарах и на ITunes в течение десяти лет — с 2007 по 2017 год.

Потраченные американцем гранты были выделены на исследования в области энергетики, естественных наук и военно-морского дела.

Нванкпа признался во всем и покинул свой пост. Он согласился выплатить 53,3 тысячи долларов (около 3,4 миллиона рублей) — менее трети от общей суммы потраченных средств.

Дрексельский университет согласился выплатить государству 189 тысяч долларов (около 12,3 миллиона рублей). Представители учебного заведения выпустили заявление, в котором сказано, что университет усилил контроль за тратой грантов. Тем не менее, университет отстранили от участия в госзакупках на полгода.

До своего увольнения в 2017 году Нванкпа 27 лет проработал в Дрексельском университете. Его считали одним из главных подрядчиков университета по получению грантов — профессор утверждал, что получил более десяти миллионов долларов (около 650,6 миллионов рублей) на исследования за всю свою карьеру. В онлайн-профиле Нванкпы говорится, что сейчас он самозанятый в качестве технического консультанта.

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