Смертельно опасная акула проплыла в метрах от серфера и попала на видео

Двухметровая смертельно опасная акула проплыла в нескольких метрах от ничего не подозревающего серфера, тренировавшегося возле австралийского пляжа Марубра в пригороде Сиднея. На видео, снятое с дрона, обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как акула приближается на опасно близкое расстояние к серферу, который лежит на доске и пытается поймать волну. К счастью для австралийца, в какой-то момент хищная рыба резко меняет направление и уплывает в противоположную от него сторону.

Оператор затруднился определить вид акулы, но, судя по силуэту, это либо большая белая акула, также известная как акула-людоед, либо тупорылая акула. Оба этих вида крайне опасны для человека и могут первыми проявить агрессию. Особенно часто они нападают на серферов, так как принимают силуэт доски за очертания морских животных.

Согласно сведениям Университета Флориды, в 2020 году после нападений акул погибли восемь человек в Австралии, три в США и один — у берегов французской части острова Сен-Мартен, расположенного в Карибском море.

Ранее СМИ обратили внимание на видео, на котором большая белая акула, также известная как акула-людоед, устроила охоту на ската в десяти метрах от популярного пляжа на востоке австралийского города Сидней. После нескольких неудачных попыток хищница настигла ската и скрылась на глубине.