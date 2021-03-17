Россия
 
Последние новости
Байден захотел заставить Путина «заплатить» за вмешательство в выборы
Эксперты назвали необходимую сумму денег для поездки на российский курорт семьей
Взрыв в жилом доме из-за фейерверков попал на видео
Иностранный футболист «Спартака» развенчал мифы о жизни в России
В России приветствовали «продажу» Украине американских F-35
Смертельно опасная акула проплыла в метрах от серфера и попала на видео
Названа дата запуска нового интернет-портала о жизни коренных народов Арктики
Manizha выпустила «расследование» в ответ на ксенофобные комментарии
Минэнерго опровергло скорый топливный кризис в России
Появилась карта исчезающего наследия России
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка утопила восьмимесячного младенца и умерла на следующий день

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Омске местная жительница утопила восьмимесячного младенца и умерла на следующий день в больнице от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 14 марта в одном из домов на Левобережье. 32-летний супруг вернулся домой после ночной смены и застал жену, которая бродила по квартире в «полусознательном состоянии». Россиянин не нашел в кроватке их первенца, начал искать его и обнаружил тело в ванной. Ребенок был в одежде и памперсе.

Мужчина вызвал скорую и полицию, но допросить мать не удалось, ее увезли в больницу, однако медики не смогли ее спасти.

В Следственном комитете Омской области сообщили, что возбудили уголовное дело по пункту 8 части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»). По предварительным данным ведомства, к убийству причастна 27-летняя мать ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 62-летняя жительница Новосибирской области в свой день рождения насмерть отравила 39-летнего сына с ДЦП и попыталась убить себя, но выжила. Предсмертную записку и родственников без сознания обнаружил муж женщины, он вызвал скорую помощь. Свои действия женщина объяснила усталостью. СК возбудил дело об убийстве.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Омске молодая мать во время купания утопила 8-месячного сына, а наутро умерла сама
Россиянка в день рождения отравила насмерть сына с ДЦП и попыталась убить себя
Россиянин выкинул пятилетнего сына с балкона
Россиянка полгода держала новорожденную дочь в шкафу