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Россия отказалась реабилитировать Гитлера

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Россия не позволит реабилитировать лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и фашизм. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова во время выступления в Еврейском музее и центре толерантности, ее цитирует ТАСС.

«Я хотела бы поддержать нетерпимость. Нетерпимость к попыткам оправдать, обелить нацистских преступников и их сообщников. В целом ряде стран героизация коллаборационистов стала элементом государственной политики, это факт», — подчеркнула дипломат.

По ее мнению, мировое сообщество должно сделать все, чтобы не допустить подобного «реваншизма». Захарова добавила, что мир может стать свидетелем «свершившейся политики реабилитации Гитлера и фашизма», если «проиграет войну» за отстаивание реальных исторических фактов о временах Второй мировой войны.

В мае 2020-го в МИД Польши указывали, что Третий рейх — не единственный виновник Второй мировой. В Варшаве сочли, что Россия также несет ответственность за начало войны.

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