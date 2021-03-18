Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Голосование состоится 20 июня.

На этом фоне третий президент Армении, лидер Республиканской партии Серж Саргсян заявил, что Пашинян и его политическая команда должны уйти в отставку, после чего граждане смогут избрать новое правительство, способное укреплять безопасность страны.

Ранее председатель оппозиционной партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян обвинил действующие власти страны в затягивании процесса организации новых парламентских выборов. По его словам, правящая партия «Мой шаг» шантажирует оппозицию, требуя принять неприемлемые для нее изменения в Избирательный кодекс, по которым выборы будут проводиться по пропорциональной системе.

Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как военные потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. На этом фоне премьер-министр издал указ об отстранении от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна. Оппозиция пообещала не допустить его отставки и предложила правительству заключить сделку.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.