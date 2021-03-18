Дрю Бэрримор вышла на улицу босиком и встревожила фанатов своим внешним видом

Американская актриса Дрю Бэрримор прошлась по улицам Нью-Йорка без обуви и встревожила фанатов своим внешним видом. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци засняли 46-летнюю знаменитость во время прогулки. Она вышла из дома босиком в спортивных серых штанах и объемной футболке такого же цвета. При этом видно, что на Бэрримор отсутствует бюстгальтер. Образ актрисы дополнили черный рюкзак и медицинская маска.

Дрю Бэрримор Фото: Felipe Ramales / SplashNews.Com / Legion-media.ru

Пользователи сети принялись обсуждать наряд знаменитости и выразили свое беспокойство за ее психическое состояние. «Ей нужна помощь», «Люблю Дрю, но здесь она выглядит ужасно», «Кто в здравом уме выйдет на улицу в Нью-Йорке босиком?», «Бьюсь об заклад, у нее нервный срыв», «Очевидно, что у нее ментальные проблемы», — высказывались они.

В феврале 52-летняя супермодель Хелена Кристенсен вышла на мороз босиком полуобнаженная и удивила фанатов. Ее запечатлели со спины с распущенными волосами в бикини лилового оттенка. В комментариях знаменитость объяснила подписчикам, что купается в холодной воде для поддержания здоровья.