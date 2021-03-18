Муж намекнул на лишний вес жены покупкой маленького платья и столкнулся с местью

Муж нарочно купил своей супруге маленькое платье и рассказал о ее мести. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах мужчина по имени Майк (Mike) рассказал о том, как его жена отомстила ему за его попытку намекнуть ей на лишний вес. По его словам, в качестве подарка на день рождения возлюбленной блогер положил ей на кровать платье на два размера меньше и записку со словами: «Я действительно с нетерпением жду встречи с тобой в этом». Майк объяснил, что таким образом он хотел замотивировать супругу на похудение.

Женщина, в свою очередь, решила сделать мужу ответный подарок. «Когда я пришел домой с работы, я увидел на тумбе пачку презервативов, которые были на несколько размеров больше, чем нужно. Сверху лежала записка, гласившая: "Я действительно с нетерпением жду встречи с тобой в этом"», — сказал он.

Публикация набрала больше 18 миллионов просмотров. Пользователей рассмешила история блогера. «Твоя жена — королева!», «Ты связался не с тем человеком», «Ты это заслужил!», «Это очень смешно!», «Какая умная женщина!» — писали они.

Ранее в марте женщина получила подарок от любовницы мужа и придумала способ отомстить обоим. Анонимная пользовательница опубликовала фото украшений-гвоздиков американского ювелирного дома Tiffany & Co стоимостью 400 долларов (29 тысяч рублей). По словам австралийки, в посылке с сережками была записка от любовницы супруга: «На тебе они бы смотрелись намного лучше».