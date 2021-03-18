В ЕС объявили о безопасности вакцины AstraZeneca после случаев тромбоза

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca является безопасной, несмотря на сообщения о возникновении тромбоза после введения препарата. Трансляция пресс-конференции регулятора велась в YouTube.

«Это безопасная и эффективная вакцина. Преимущества этого препарата и предоставляемая им защита от COVID-19 и сопряженных с ним рисков госпитализации и смерти перевешивает возможные риски [при его использовании]», — заявила исполнительный директор ведомства Эмер Кук.

Она подчеркнула, что EMA пока не может полностью исключить связь между введением препарата и возникновением редких форм тромбоза. Регулятор порекомендовал предупреждать пациентов о подобных рисках и указать их в описании препарата. Кук также сообщила, что агентство продолжит изучать причины возникновения тромбоза у привитых препаратом.

Ранее в 20 европейских стран решили частично или полностью приостановить использование вакцины AstraZeneca. Причиной стало возникновение у привившихся тромбоза. При этом в самой компании заявили о безопасности вакцины. В AstraZeneca объясняли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.