Девушка рассказала о жизни c волосами до бедер и восхитила подписчиков

Жительница Австралии отрастила волосы до бедер и рассказала о жизни с ними. Соответствующая серия роликов появилась в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница с никнеймом @theaussierapunzel начала отращивать волосы еще в средней школе. По ее словам, у нее никогда не было проблем с расчесыванием и укладкой прически. Помимо того, австралийка моет голову не чаще одного раза в неделю.

На своей странице в TikTok блогерша делится лайфхаками по уходу за длинными волосами. Так, например, она посоветовала использовать различные масла для предотвращения сухости и рисовую воду для блеска и дополнительного питания.

Подписчики восхитились прической австралийки и поблагодарили ее за рекомендации в комментариях. «Боже, какие красивые волосы!», «Спасибо большое! Надеюсь, у меня тоже получится отрастить такие же длинные волосы!», «Удивительно, как твои волосы не становятся грязными в течение недели? Это какое-то чудо!», «Я следую твоим советам. Мне уже удалось отрастить пять сантиметров!» — писали они.

Ранее в марте женщина отказалась от стрижки на 13 лет и показала результат. 30-летняя Зиба Келли (Ziba Kelly) считается самой длинноволосой женщиной Британии. Она перестала стричься в 17 лет. По ее словам, первое время после отказа от стрижки у нее часто болели голова и шея из-за тяжести волос.