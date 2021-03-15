Женщина отказалась от стрижки на 13 лет и показала результат

Жительница английского города Лафборо не стриглась 13 лет и отрастила волосы двухметровой длины. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, 30-летняя Зиба Келли (Ziba Kelly) считается самой длинноволосой женщиной Британии. Она перестала стричься в 17 лет. «Мои волосы росли очень быстро, мне приходилось ходить к парикмахеру порой по два раза в месяц. В один момент они достигли бедер, и я поняла, что больше не хочу их отрезать», — поделилась героиня.

По словам Келли, первые несколько лет после отказа от стрижки у нее часто болели голова и шея из-за тяжести волос. «Когда я принимаю душ, я вешаю их на крючок в кабине, чтобы снять тяжесть с шеи и плеч, потому что мокрые они весят восемь килограммов», — объяснила Зиба.

На мытье головы у Келли уходит полтора часа, и еще час — на расчесывание.

В октябре 2020 года сообщалось о женщине, которая не стриглась 15 лет и показала результат. По ее словам, длинные волосы всегда ассоциировались у нее с красотой, и как только ее волосы выросли до плеч, она почувствовала себя более привлекательной. «Последний раз я ходила в парикмахерскую в 2005 году. Обычно я сама срезаю поврежденные кончики раз в месяц», — поделилась она.