Российский инвестор объяснил замедление ипотечного бума

Инвестор, основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров объяснил сокращение одобренных заявок на ипотеку. Об этом сообщает «Инвест-Форсайт».

По его словам, в феврале банки одобрили лишь 63,8 процента заявок на жилищные займы против 69,1 процента в декабре 2020 года. Качественный рост в сегменте ипотечного кредитования понемногу сокращается, поскольку происходит фаза насыщения рынка.

Таким образом, будет происходить замедление ипотечного бума, и уровень одобрения кредитов будет постепенно падать. Экономист пояснил, что это закономерно после рекордных итогов прошлого года, когда было выдано ипотечных кредитов более чем на четыре триллиона рублей и больше половины из них по программе льготной ипотеки под 6,5 процента.

Также эксперт отметил, что число число качественных, платежеспособных клиентов начало сокращаться еще в конце 2019 года.

Программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых запустили в апреле 2020 года. Тогда можно было приобрести жилье в новостройке, а максимальная сумма кредита была ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составила восемь миллионов рублей, в других регионах России — три миллиона рублей.

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