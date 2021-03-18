Игравший в «Спартаке» иностранец назвал главные минусы жизни в России

Игравший за московский «Спартак» бразилец Жоао Карлос назвал главные минусы жизни в России. Его слова приводит Eurosport.ru.

Карлос заявил, что с ужасом вспоминает московские пробки. «Не представляю, как вы ездите. У меня был личный водитель. Каждый день мы добирались из Кратово в Москву и обратно по 2,5 часа», — добавил он. Также иностранный игрок сказал, что хотел бы забыть о расизме, с которым он столкнулся в России. Защитник вспомнил, как в его одноклубника Роберто Карлоса (бразильцы вместе играли за «Анжи») кинули банан, и посчитал, что россиянам необходимо бороться с этим злом.

С 2013 по 2015 год защитник играл в «Спартаке». До этого Карлос выступал за махачкалинский «Анжи». Вместе с командой он стал бронзовым призером чемпионата России, а также финалистом Кубка страны.

17 марта иностранный игрок «Спартака» Йоррит Хендрикс развенчал мифы о жизни в России. Голландский полузащитник заявил, что представлял россиян закрытыми и хмурыми, однако, пообщавшись с представителями красно-белых, убедился, что это не так. Также он опроверг стереотип о том, что русские много пьют.