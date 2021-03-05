Обладатель Кубка Стэнли из России развенчал мифы о жизни в США

Российский вратарь, обладатель Кубка Стэнли 2007 года Илья Брызгалов развенчал мифы о жизни в США. Его слова приводит Sport24.

Брызгалов заявил, что жизнь в США не настолько хороша, как представляют некоторые. Он обратил внимание на то, что в стране полно нищих и бездомных, а на пособие по безработице размером в 700 долларов невозможно даже снять квартиру. Хоккеист добавил, что без финансовой поддержки американцам невозможно поступить в университеты, уточнив, что основная часть населения страны платит по 70 тысяч долларов в год за обучение.

Летом 2020-го Брызгалов рассказал о желании встретиться с Иосифом Сталиным. Хоккеист заявил, что задал бы много вопросов лидеру СССР.

Брызгалов — чемпион мира 2009 года в составе сборной России и обладатель бронзовой награды Олимпийских игр-2002. Большую часть клубной карьеры голкипер провел в Национальной хоккейной лиге. Вместе с «Анахайм Дакс» он выиграл Кубок Стэнли в 2007 году.