Усы и небритые ноги девушки на фото стали предметом дискуссии в сети

Немецкая блогерша показала свою внешность без обработки и подверглась критике в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @bellacabas продемонстрировала свое тело вблизи. Девушка объяснила, что фото и видео в социальных сетях могут быть обманчивы, поскольку внешний вид модели меняется в зависимости от освещения, ракурса и других факторов.

Так, например, немка показала свои усы, небритые ноги, шелушение на коже и ногти без маникюра. Ролик набрал больше 822 тысяч просмотров и стал предметом дискуссии среди подписчиков блогерши. Так, одни пользователи обругали ее внешность: «Как можно за собой не следить?», «Тебе так трудно ухаживать за собой?», «Просто начни мыться, наверное, от тебя ужасно пахнет».

Другие, напротив, похвалили девушку за демонстрацию естественной красоты. «Благодаря этому видео я стала меньше комплексовать!», «Ты заставила меня почувствовать себя красивой! Спасибо тебе!», «Спасибо, что показываешь это!» «Ты невероятно красивая!», «Здорово, что мир меняется к лучшему, и мы можем не боятся своей натуральной внешности!» — писали они.

Ранее небритые подмышки плюс-сайз-модели на фото в мини-платье вызвали споры в сети. На кадрах 32-летняя знаменитость позирует в голубом трикотажном мини-платье, демонстрируя тело с разных ракурсов. Она дополнила свой образ перчатками такого же цвета. При этом на фото Грэм видно, что у нее небритые подмышки.