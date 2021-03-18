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Описан способ вывести любой iPhone из строя

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Фото: Prathan Chorruangsak / Legion-media.ru

Смартфоны Apple перестанут корректно работать, если настроить их на определенный регион. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Журналисты обратили внимание на проблему, описанную пользователями официального форума Apple. Владельцы iPhone рассказали, что если установить на смартфоне бейрутское местное время и выбрать в настройках устройства столицу Ливана, то произойдет системный сбой. После указанной настройки любая попытка поставить на iPhone будильник закончится вылетом приложения.

Согласно отчету, первые сообщения об ошибке появились в январе, после выпуска iOS 14.4. Первыми новый способ вывода iPhone из строя обнаружили ливанские пользователи смартфонов Apple. Как выяснилось, проблему не исправили и в следующей версии iOS под номером 14.4.1, которая вышла 8 марта.

В качестве временной меры специалисты рекомендовали перенастроить смартфон на другой город или регион. «Когда я переставил iPhone на [находящийся с Бейрутом в одном часовом поясе] Каир, проблема исчезла», — заявил один из посетителей форума поддержки Apple.

Apple в курсе существования ошибки, однако пока не рассказала о сроках ее исправления. Редакция Bleeping Computer отправила компании запрос, но не получила оперативного ответа.

В апреле 2020 года пользователи смартфонов американской компании нашли «текстовую бомбу», с помощью которой можно выключить любой iPhone. Она состоит из эмодзи итальянского флага и одного из символов языка синдхи. Если обладатель iPhone или iPad откроет данное сообщение на своем устройстве, то аппарат может зависнуть и перезагрузиться.

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