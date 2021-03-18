В России рассказали о прорыве в лечении тяжелейшего заболевания

Ученые Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова совершили прорыв в лечении тяжелейшего и редкого генетического заболевания мукополисахаридоза-плюс. Об этом рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев, сообщили «Ленте.ру» в пресс-центре Якутии.

Специалисты смогли выявить, что это генетическая мутация, из-за которой дети умирают в раннем возрасте. Она обнаружена лишь у 15 детей в мире: 13 в Якутии и двоих в Турции.

Сергеев подчеркнул высокий уровень СВФУ в направлении медицинских и арктических исследований. «Тот уровень, что в одной из лабораторий СВФУ удалось на генетическом уровне выделить мутацию, ответственную за наследственную болезнь, которая представлена в Якутии больше, чем в остальном мире – это достижение самого высокого уровня», — сказал он.

По словам Сергеева, если ученые смогут предложить новые методы лечения, это будет «топовый результат». Он добавил, что достижения вуза связаны с потребностями региона.

Ректор СВФУ Анатолий Николаев заявил, что вуз получил полезные советы для решения различных задач, и высоко оценил визит президента РАН, «Уверен, благодаря этому визиту работа ученых СВФУ, включая и совместные исследования с РАН, выйдут на качественно новый уровень», — сказал он.

Ранее ученые СВФУ нашли способ увеличить сроки хранения кефира за счет органических соединений фитокомплекса. Специалисты указали. что разработку можно применить и к другим отраслям пищевой промышленности. Ее уже зарегистрировали и внесли в базу Роспатента.