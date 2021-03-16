Якутские ученые нашли способ увеличить срок хранения кефира

Якутские ученые из Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова (СВФУ) нашли способ увеличить сроки хранения кефира. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре Республики Якутия.

Специалисты пришли к выводу, что органические соединения фитокомплекса сохранят естественный вид, запах и вкус кефира, не влияя на его калорийность и питательные качества. При этом биологическая ценность и профилактические свойства пищевого продукта повысятся за счет водорастворимого полисахаридного комплекса и фенольных соединений растительного происхождения.

В СВФУ добавили, что новое изобретение — абсолютно натуральная добавка, обладающая антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Она уже зарегистрирована и внесена в базу Роспатента. Ее можно использовать не только в производстве кефира, но и других отраслях пищевой промышленности.

Профессор биологического отделения СВФУ Надежда Чирикова рассказала, что разработка шла в течение года. «При выборе состава фитокомплекса учитывали несколько факторов: необходимость максимального обогащения продуктов биологически ценными компонентами, достижение оптимальной концентрации с точки зрения их лечебного воздействия на организм, получение готовых продукций с высокими органолептическими свойствами», — пояснила она.