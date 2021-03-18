Кислый привкус во рту оказался смертельно опасен

Кислый привкус во рту оказался предвестником сердечного приступа, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков. Содержание статьи публикует РИА Новости.

На этот недуг могут указывать несварение желудка без отрыжки и изжоги, тошнота или рвота. Кроме того, стоит обратить внимание на потливость без видимой причины, бессонницу и усталость.

Специалисты уточняют, что симптомы могут оставаться в течение нескольких дней или возникать внезапно. Также необходимо обратить на них внимание и незамедлительно обратиться за медицинской консультацией, советуют врачи.

Ранее сообщалось, что чаще всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди, однако могут наблюдаться и другие неожиданные признаки инфаркта миокарда. Профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета отметил, что обеспокоенность должен вызвать налет на зубах, который похож на липкую пленку. Ученый объяснил, что в налете активно развиваются «плохие» бактерии, которые могут попасть в кровоток, вызвать воспаление сосудов и стать причиной сердечного приступа.