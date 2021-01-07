Названы неочевидные признаки сердечного приступа

Чаще всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди, однако могут наблюдаться и другие неожиданные признаки инфаркта миокарда. Об этом сообщает Express.

Профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета отметил, что обеспокоенность должен вызвать налет на зубах, который похож на липкую пленку. Ученый объяснил, что в налете активно развиваются «плохие» бактерии, которые могут попасть в кровоток, вызвать воспаление сосудов и стать причиной сердечного приступа.

Тейлор предупредил, что насторожить должен и кислый привкус во рту. Кроме того, опасна боль в челюсти, которую многие описывают как сильную зубную боль. Ученый добавил, что это также может быть симптомом сердечного приступа.

В январе 2020 года ученые Йельского университета в США пришли к выводу, что одной из главных причин внезапного сердечного приступа является воздействие ультрамелких частиц, часто встречающихся в загрязненном воздухе. Исследователи проанализировали данные о нефатальных случаях инфаркта миокарда в Аугсбурге (Германия) среди 5 898 пациентов. При этом время сердечных приступов сопоставлялось со значениями загрязненности воздуха с учетом таких дополнительных факторов, как день недели и социоэкономический статус. Оказалось, что в первые несколько часов воздействия на организм частицы способны вызвать сбои в работе сердца.