Кремль отреагировал на обвинения Евросоюза в адрес Путина

В Кремле категорически не согласны с обвинениями Евросоюза в адрес президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его реакцию приводит РИА Новости в пятницу, 19 марта.

«Мы категорически не согласны с подобными заявлениями», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать утверждения Евросоюза о том, что Путин якобы несет политическую ответственность за происходящее с лидерами оппозиции.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Путин несет ответственность за политику и действия России, в том числе относительно оппозиции, пишет радиостанция «Эхо Москвы». Таким образом она ответила на вопрос журналистов о том, согласен ли глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель с критикой президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина.

В октябре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Путина защитником российской оппозиции. По его мнению, именно благодаря главе государств в стране толерантно относятся к оппозиционным силам.

В марте 2020-го Путин, комментируя деятельность российской оппозиции, отметил, что «бардак и шоу нам не нужны». По его словам, главная проблема оппозиции — отсутствие конкретных предложений.