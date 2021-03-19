Армянская оппозиция усомнилась в желании властей провести досрочные выборы

Координатор армянского оппозиционного «Движения за спасение родины» Ишхан Сагателян усомнился в желании властей провести ранее обещанные премьер-министром Николом Пашиняном досрочные парламентские выборы 20 июня, передает РИА Новости.

По его словам, одно лишь распространенное в соцсетях обещание Пашиняна провести голосование не дает повода оппозиции быть уверенной в том, что оно действительно состоится. «Они несколько раз говорили о внеочередных выборах и быстро отказывались от этого. У нас есть все основания сомневаться», — пояснил Сагателян.

Координатор добавил, что оппозиция не покинет улицы и продолжит требовать отставки премьера, но при этом может сменить тактику противостояния. Он также обвинил власти в желании сфальсифицировать результаты выборов и призвал сторонников готовиться к возможным нарушениям. «В этом случае выборы не только не позволят преодолеть кризис, но и приведут к возникновению нового», — добавил оппозиционер.

Ранее Пашинян объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов 20 июня. В свою очередь, оппозиция обвинила его в затягивании организации голосования. Она также не согласилась с намерениями властей провести выборы по пропорциональной системе и потребовала заменить ее на рейтинговую.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.