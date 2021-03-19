Россия предупредила Боснию и Герцеговину об ответных шагах на сближение с НАТО

Посольство России предупредило Боснию и Герцеговину (БиГ) об ответных шагах, если страна пойдет на сближение с НАТО. Заявление опубликовано на сайте российского посольства в этой стране.

Там обратили внимание на то, что позиция России по вопросу расширения НАТО хорошо известна. «В случае практического сближения БиГ и НАТО наша страна будет вынуждена реагировать на этот недружественный шаг», — отметили там, подчеркнув, что «ни один раунд расширения альянса не улучшил отношений России с новыми адептами НАТО».

В посольстве заявили, что смыслом существования альянса стала борьба с Россией, и вступление в него заставит БиГ принимать сторону в военно-политическом противостоянии. «Призываем боснийско-герцеговинских друзей основательно задуматься, взвесив все за и против, учесть мнение всех жителей страны, далеких от консенсуса по данному вопросу», — заключили дипломаты.

Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО обсуждается с 2010 года. В конце февраля этого года Совет министров страны принял решение о создании комиссии и укреплении взаимодействия с альянсом.