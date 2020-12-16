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Президент Сербии оценил отказ боснийских властей от встречи с Лавровым

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Сергей Лавров и Александр Вучич
Сергей Лавров и Александр Вучич
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент Сербии Александар Вучич оценил отказ членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшича и Шефика Джаферовича от встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Его слова передает ТАСС.

По мнению Вучича, отказ боснийских властей — недальновидный поступок, который оскорбляет традиции гостеприимства. «Хорошо стать героем на день, нагнать страстей, а что вы будете делать завтра? Любой разговор лучше, чем бегство со встречи», — констатировал он.

Сербский лидер также отметил, что Черногория решила сохранить санкции против России. «Наверное, они лучшие политики чем мы, мы не будем вводить антироссийских санкций», — заявил Вучич. Сербия гордится тем, что принимает решения самостоятельно, добавил он.

Джаферович и Комшич отказались от встречи с Лавровым, которая должна была состояться утром 15 декабря. Свое решение они объяснили несогласием с рядом высказываний главы российского МИД, в том числе относительно Дейтонских соглашений.

По словам Джаферовича, сначала он вместе с Комшичем намеревался все-таки посетить встречу с российским министром, чтобы детально обсудить озвученные им суждения относительно политики Боснии и Герцеговины. Однако позже они пришли к выводу, что отказ станет «более сильным сигналом» для России.


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